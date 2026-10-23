360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Маск разоблачил порочный круг спекуляций на украинском конфликте — Дмитриев

    Дмитриев: Маск правдиво и блестяще разоблачил спекуляции на украинском конфликте

    Фото: РИА «Новости»

    Американский предприниматель Илон Маск раскрыл циничную правду об Украине, разоблачив тех, кто обогащается за счет западной финансовой помощи. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал об этом в соцсети X.

    «Правдиво, проницательно и блестяще — Илон разоблачает самоподдерживающийся порочный круг спекуляции на войне», — заявил он.

    Дмитриев отреагировал на пост Маска, в котором тот назвал Украину прачечной для американских политиков, отмывающих там деньги налогоплательщиков США. Бизнесмен также добавил, что украинские элиты баснословно разбогатели за счет западного финансирования, а вот простым украинцам отвели роль пушечного мяса.

    Ранее глава «Другой Украины» Виктор Медведчук назвал компанию Fire Point симбиозом неограниченной коррупции на Украине и подлости государств НАТО.

    Читайте также

    Маск назвал Украину прачечной для отмывания денег США на политические кампании

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Доступ Украины к Starshield восстановлен — Трамп

    Маск ответил библейской цитатой на сообщения о возможном расследовании Демпартии

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Трамп назвал Маска на 80% супергением

    «Слишком увлекся властью». Маск описал свое нахождение в Белом доме

    Медведчук назвал компанию Fire Point симбиозом коррупции на Украине

    США официально вышли из антикоррупционной организации Совета Европы

    Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency

    Бывший пресс-секретарь Зеленского призналась в страхе за свою семью

    Дно пробито, бюджет Украины пуст. Сколько еще продержится Киев?

    Изображение создано с помошью нейросети

    На Западе раскрыли судьбу денег, переданных Европой Зеленскому

    IMAGO/dts Nachrichtenagentur

    Силовики рассказали о теневой схеме откупа от мобилизации на Украине

    «Карфаген» и пропавшие миллиарды: как коррупционные скандалы добивают Украину

    соцсети Елизаветы Ивахненко / НАБУ