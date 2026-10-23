Дмитриев: Маск правдиво и блестяще разоблачил спекуляции на украинском конфликте

Американский предприниматель Илон Маск раскрыл циничную правду об Украине, разоблачив тех, кто обогащается за счет западной финансовой помощи. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал об этом в соцсети X .

«Правдиво, проницательно и блестяще — Илон разоблачает самоподдерживающийся порочный круг спекуляции на войне», — заявил он.

Дмитриев отреагировал на пост Маска, в котором тот назвал Украину прачечной для американских политиков, отмывающих там деньги налогоплательщиков США. Бизнесмен также добавил, что украинские элиты баснословно разбогатели за счет западного финансирования, а вот простым украинцам отвели роль пушечного мяса.

Ранее глава «Другой Украины» Виктор Медведчук назвал компанию Fire Point симбиозом неограниченной коррупции на Украине и подлости государств НАТО.