Правительство проведет первое заседание в обновленном составе

Заседание правительства России 22 октября пройдет с участием новых министров и вице-премьеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

«Заседание планируется с участием новых членов правительства», — отметили в ведомстве.

Эта встреча станет первой для обновленного состава. Указы о назначениях подписал президент России Владимир Путин.

Теперь у премьер-министра Михаила Мишустина будет 11 заместителей. На пост первого зама назначили Дениса Мантурова, а руководителем аппарата кабмина стала Ирина Окладникова.

Кандидатуры в Госдуму направили после встречи Мишустина с Путиным 19 октября. Затем их утвердили депутаты.