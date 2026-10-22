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    Правительство проведет первое заседание в обновленном составе

    Фото: РИА «Новости»

    Заседание правительства России 22 октября пройдет с участием новых министров и вице-премьеров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кабмина.

    «Заседание планируется с участием новых членов правительства», — отметили в ведомстве.

    Эта встреча станет первой для обновленного состава. Указы о назначениях подписал президент России Владимир Путин.

    Теперь у премьер-министра Михаила Мишустина будет 11 заместителей. На пост первого зама назначили Дениса Мантурова, а руководителем аппарата кабмина стала Ирина Окладникова.

    Кандидатуры в Госдуму направили после встречи Мишустина с Путиным 19 октября. Затем их утвердили депутаты.

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