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    МИД объяснил реакцию Брюсселя на звонок Стубба и Стере Путину

    Грушко: звонок Стере и Стубба ломает курс ЕС на эскалацию конфликта на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Истерика Евросоюза из-за телефонного разговора президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере с российским лидером Владимиром Путиным произошла по конкретной причине. Замглавы МИД России Александр Грушко на полях Минской конференции по евразийской безопасности заявил, что европейские лидеры нацелены на затягивание украинского конфликта, сообщили «Ведомости».

    «Линия Евросоюза максимально направлена на то, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать состояться перспективе мирного урегулирования. Звонок Стубба и Стере в Москву в эту логику не вписывается», — пояснил дипломат.

    Грушко добавил, что именно поэтому действия норвежского и финского лидеров спровоцировали такую острую реакцию в Евросоюзе.

    Путин переговорил со Стуббом и Стере 27 октября, причем по их инициативе. Лидеры Норвегии и Финляндии представляли не Европу, а свои страны.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас признала, что европейцы устали от украинского конфликта.

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