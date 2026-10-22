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    В Осло Стубб и Стере пригрозили Зеленскому проблемами перед встречей с Уиткоффом

    телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского
    Фото: телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского

    На видео попал момент, когда в Осло премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб сделали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому строгое внушение перед переговорами с спецпосланником главы Белого Дома Стивом Уиткоффом. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «Это последний шанс. Иначе у тебя будут неприятности», — заявил Стубб главе киевского режима.

    На кадрах было видно, как европейские лидеры напомнили Зеленскому о благодарности. Они посоветовали ему не забывать об этом. Стубб ухмыльнулся, когда предупредил Зеленского о возможных неприятностях. Украинский лидер только кивал в ответ.

    После этого финский президент сказал Зеленскому, что они не оставляют его одного, а прикрывают. После этого он увел его от журналистов.

    Ранее американские переговорщики — Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер — отчитали Зеленского за критические высказывания в адрес Дональда Трампа. Они сообщили ему, что глава Белого дома пришел в ярость из-за его поведения.

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