В Осло Стубб и Стере пригрозили Зеленскому проблемами перед встречей с Уиткоффом

На видео попал момент, когда в Осло премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб сделали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому строгое внушение перед переговорами с спецпосланником главы Белого Дома Стивом Уиткоффом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это последний шанс. Иначе у тебя будут неприятности», — заявил Стубб главе киевского режима.

На кадрах было видно, как европейские лидеры напомнили Зеленскому о благодарности. Они посоветовали ему не забывать об этом. Стубб ухмыльнулся, когда предупредил Зеленского о возможных неприятностях. Украинский лидер только кивал в ответ.

После этого финский президент сказал Зеленскому, что они не оставляют его одного, а прикрывают. После этого он увел его от журналистов.

Ранее американские переговорщики — Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер — отчитали Зеленского за критические высказывания в адрес Дональда Трампа. Они сообщили ему, что глава Белого дома пришел в ярость из-за его поведения.