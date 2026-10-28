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    «Помолчи, Метте». Норвежцы жестко осадили премьера Дании за критику беседы с Путиным

    В Норвегии осудили реакцию премьера Дании на разговор Стубба и Стере с Путиным

    Фото: РИА «Новости»

    Норвежская газета Aftenposten выступила с резкой критикой премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Датский политик негативно отозвалась о разговоре премьера Норвегии Йонаса Гара Стере и главы Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным.

    Фредериксен обвинила коллег в нарушении европейского единства и попытке вести «игру в одиночку». В ответ политический редактор Aftenposten Кьетиль Б. Алстадхейм опубликовал колонку под заглавием «Помолчи, Метте!».

    Журналист назвал реакцию датского премьера слишком поспешной и нерассудительной.

    «Европе необходимо поговорить с Владимиром Путиным. Стубб и Стере — это только начало», — отметил Алстадхейм

    По мнению норвежского политолога, Европа обязана поддерживать прямой контакт с российским руководством. Только через переговоры страны региона смогут защитить свои интересы.

    Публичные и эмоциональные выпады со стороны Копенгагена, добавил Алстадхейм, только вредят реальной сплоченности европейских государств.

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поговорили по телефону с президентом России Владимиром Путиным 27 октября. Западные политики хотели обсудить вероятные переговоры об Украине в Абу-Даби.

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