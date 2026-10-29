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    Путин заявил, что Стубб и Стере сообщили о намерении ЕС соблюдать морское право

    Путин: Стубб и Стере сообщили о намерении Европы соблюдать международное морское

    Фото: РИА «Новости»

    Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнули в ходе телефонного разговора, что страны Европы стремятся к соблюдению международного морского права. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

    «Было сказано, что Финляндия так же, как и многие другие европейские страны, стремится к соблюдению и надеется на соблюдение всеми участниками международного общения международного морского права», — сказал Путин, уточнив, что Москва поддерживает такой подход.

    Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся во вторник, 27 октября. Глава государства уточнил, что в рамках разговора затронули вопросы безопасности в регионах Балтийского моря и севера Европы.

    Ранее в Осло Стубб и Стере пригрозили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому проблемами перед встречей со спецпосланником главы Белого Дома Стивом Уиткоффом.

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