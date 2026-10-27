Президент Финляндии и премьер Норвегии поговорили с Путиным по телефону

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере поговорили по телефону с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию главы Финляндии.

Как отметил Александр Стубб, разговор с главой РФ был «откровенным и содержательным». При этом президент Финляндии и премьер Норвегии выступали в качестве представители своих стран, а не Европы.

«Звонок был связан с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби», — уточнили в канцелярии финского лидера.

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung отметила, что именно Александр Стубб может стать вероятным кандидатом в роли переговорщика с Владимиром Путиным. Издание связывает такие перспективы с его контактами с президентом США Дональдом Трампом.