Лицо Европы. Кого ЕС может отправить на переговоры с Путиным по Украине

В Европе приступили к подбору собственного представителя для возможных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию украинского кризиса. По информации британских СМИ, в шорт-лист попали пять политиков — от премьера Италии до президента Чехии. Не менее важным остается и вопрос о том, пришла ли Европа к единой позиции. Подробности — в материале 360.ru.

«Европа пришла к пониманию: прежде всего, необходим консенсус относительно того, что нам нужно вести переговоры с россиянами. Во-вторых, нужен консенсус по поводу того, какой именно должна быть наша позиция», — подтвердил источник газеты, знакомый с ходом обсуждений.

По данным издания, диалог ведется по двум направлениям. Пока что в Европе пытаются прийти к пониманию по общей позиции и по кандидатам, которые смогут ее донести наилучшим образом.

Об обсуждениях, начавшихся среди европейских лидеров, сообщила накануне авторитетная британская газета The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

Антониу Кошта, возглавляющий Евросовет, тоже числился среди возможных участников, но в итоге от этой роли он отказался.

Петр Павел (президент Чехии) — обладает военным бэкграундом, опытом работы в структурах НАТО и навыками ведения переговоров с российскими военными;

Александр Стубб (президент Финляндии) — ценится за опыт возглавляемой им страны в отношениях с Россией и контакты с Дональдом Трампом;

В основной список кандидатов вошли пять известных политиков, каждый из которых обладает своими определенными компетенциями.

Почему Европа торопится

В западных СМИ отмечают, что в Европе перешли к более активному обсуждению собственного участия в мирных переговорах на фоне опасений, что посредничество Вашингтона при Дональде Трампе будет вестись с оглядкой на американские интересы, а не на европейские.

Чтобы избежать этого, в ЕС стремятся заблаговременно закрепить за собой место в процессе и обозначить позиции.

Группа лидеров вместо одного

По информации The Telegraph, стороны еще ведут обсуждения и пытаются прийти к общему знаменателю. Не исключается и вариант с коллективным представительством — несколько лидеров вместо одного человека.

Такой формат позволил бы совместить разные интересы, однако окончательного решения по этому вопросу также пока нет.