Честное признание Каллас неприятно удивило Украину
Кая Каллас рассказала об усталости жителей Европы от конфликта на Украине
Украинский конфликт утомил европейское общество. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, политика процитировало РИА «Новости».
Каллас, как поясняет агентство, дискутировала с канадским министром иностранных дел. В ходе диалога дипломат сказала, что Европе следует продолжать поддерживать Украину.
«Конечно, людям становится все сложнее это объяснять. Потому, что все устали от этого [конфликта]», — отметила Кая Каллас.
При этом лишь 25 октября в Париже прошла встреча стран Европы с крупнейшими оборонными бюджетами. Представители Великобритании, Германии, Италии Польши и Франции пообещали продолжить поддержку Киева.
Британская Financial Time со ссылкой на собственные источники отмечала, что такая риторика расходится с реальным положением дел. По версии этого издания, Брюсселю требуется искать новые источники финансирования Украины.