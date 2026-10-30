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    Честное признание Каллас неприятно удивило Украину

    Кая Каллас рассказала об усталости жителей Европы от конфликта на Украине

    Фото: РИА «Новости»

    Украинский конфликт утомил европейское общество. Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, политика процитировало РИА «Новости».

    Каллас, как поясняет агентство, дискутировала с канадским министром иностранных дел. В ходе диалога дипломат сказала, что Европе следует продолжать поддерживать Украину.

    «Конечно, людям становится все сложнее это объяснять. Потому, что все устали от этого [конфликта]», — отметила Кая Каллас.

    При этом лишь 25 октября в Париже прошла встреча стран Европы с крупнейшими оборонными бюджетами. Представители Великобритании, Германии, Италии Польши и Франции пообещали продолжить поддержку Киева.

    Британская Financial Time со ссылкой на собственные источники отмечала, что такая риторика расходится с реальным положением дел. По версии этого издания, Брюсселю требуется искать новые источники финансирования Украины.

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