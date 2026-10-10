В Кремле назвали главную тему телефонного разговора Путина с Трампом

Песков: большая часть разговора Путина и Трампа была посвящена Украине

По инициативе американского лидера Дональда Трампа большую часть телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным посвятили урегулированию на Украине. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ходе разговора президент России с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по шагам, направленным на деэскалацию», — отметил пресс-секретарь главы государства.

После телефонной беседы глава Белого дома высоко оценил разговор с российским коллегой. Российский лидер же дал понять Трампу, что позиция страны по специальной операции остается неизменной.

Представитель Кремля Юрий Ушаков также уточнял, что Путин и Трамп могут посетить Китай и, возможно, провести там встречу. Ближайшим таким мероприятием станет саммит АТЭС, который состоится в городе Шэньчжэнь с 18 по 19 ноября.