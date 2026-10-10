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    Украина сорвала переговоры попытками помешать выборам в России — Ушаков

    Ушаков: Киев атаками БПЛА по людям на выборах сорвал возможность переговоров

    Фото: РИА «Новости»

    Киев попытался сорвать выборы в России, атакуя ее территории беспилотниками, но тем самым провалил возможность немедленного возобновления переговоров. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, чьи слова привел ТАСС.

    Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом отметил, что удары ВСУ по гражданским объектам РФ в период выборов в Госдуму резко изменили ситуацию по переговорам. До этого лидеры надеялись возобновить трехсторонние переговоры с участием США и Украины.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим по сути сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса», — сказал он.

    Ушаков добавил, что Путин пообещал обдумать, когда теперь можно будет возобновить эти переговоры. Трамп в ответ пообещал поручить передать соответствующие сигналы украинской делегации. Сейчас ее участники находятся в Майами.

    Ранее Ушаков рассказал, что Путин дал понять Трампу о неизменности позиции России по спецоперации.

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