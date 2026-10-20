Рубио подтвердил наличие серьезного напряжения между США и Украиной

Между Соединенными Штатами и Украиной сейчас есть серьезное напряжение. Этот тезис подтвердил госсекретарь США Марко Рубио, его процитировал ТАСС .

«В этом нет сомнений. Именно поэтому мы провели этот телефонный разговор [с президентом Украины Владимиром Зеленским] сегодня», — ответил Рубио на вопрос журналиста во время визита в Индию.

Незадолго до общения с прессой госсекретарь поговорил по телефону с украинским лидером.

Ранее Зеленский раскритиковал «дизельную сделку», которую американский президент Дональд Трамп заключил с Россией. Это привело к конфликту между лидерами.

Подробнее о причинах и возможных последствиях охлаждения отношений — в материале 360.ru.