Глава РФПИ объяснил позицию Зеленского по миру на Украине

Дмитриев связал позицию Зеленского по миру с ухудшением отношений с США

Отказ от движения к мирному урегулированию отдаляет президента Украины Владимира Зеленского от США. Такое мнение в социальной сети X озвучил спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Постоянное дистанцирование Зеленского от мира ведет к постоянному дистанцированию от Америки», — отметил он.

По информации The Wall Street Journal, отношения президента США Дональда Трампа и Зеленского начали ухудшаться после личной встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Американский лидер требовал объяснить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. США шесть раз обращались к киевскому режиму с просьбой прекратить подобные атаки.

Новые разногласия возникли после 10 октября, когда Трамп раскритиковал позицию Зеленского по договоренностям о поставках российского дизельного топлива в США. Глава Белого дома публично выступил за проведение выборов президента на Украине.