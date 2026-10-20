Уиткофф вылетит в Петербург после переговоров в Норвегии

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после встречи в Осло по Украине вылетит в Санкт-Петербург. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, сообщило РИА «Новости» .

«Уиткофф вылетит завтра в Санкт-Петербург, где он встретится с российским руководством и обменяется идеями по итогам этой встречи и предложениями, над которыми работали европейские и американские коллеги», — сказал он.

Стере добавил, что переговоры в Осло могут способствовать встрече на уровне лидеров. До этого журналист Axios Барак Равид сообщал, что Уиткофф планирует поездку в Россию для мирных переговоров.

В Норвегии спецпосланник президента США Дональда Трампа встречался с украинским лидером Владимиром Зеленским, норвежским премьер-министром Стере и представителями Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также Евросоюза и НАТО. В России Уиткофф планирует встретиться с российским президентом Владимиром Путиным и представить мирное предложение, разработанное совместно с Киевом и европартнерами.