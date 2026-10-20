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    Трамп предупредил Киев о последствиях при отказе от мирного соглашения

    Трамп: Зеленский столкнется с плохими последствиями при отказе от мирной сделки

    Фото: РИА «Новости»

    Президент США Дональд Трамп послал Киеву недвусмысленный сигнал, заявив, что Украина и лично ее лидер Владимир Зеленский должны согласиться на мирное урегулирование конфликта. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете, отметив, что в ином случае возможны очень плохие последствия, сообщило РИА «Новости».

    «Украина должна захотеть урегулировать этот конфликт. Зеленский должен захотеть урегулировать этот конфликт, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями», — сказал американский лидер.

    Трамп также оценил военные успехи России в зоне спецоперации, отметив, что ВС России взяли под контроль очень большой кусок украинской территории и продолжают идти вперед.

    Как ранее сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф вылетит из Осло в Санкт-Петербург для встречи с российским руководством по Украине. В Норвегии он встречался с европейскими партнерами, Зеленским и представителями ЕС и НАТО для обсуждения завершения украинского конфликта.

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