Трамп предупредил Киев о последствиях при отказе от мирного соглашения

Трамп: Зеленский столкнется с плохими последствиями при отказе от мирной сделки

Президент США Дональд Трамп послал Киеву недвусмысленный сигнал, заявив, что Украина и лично ее лидер Владимир Зеленский должны согласиться на мирное урегулирование конфликта. Об этом он заявил журналистам в Овальном кабинете, отметив, что в ином случае возможны очень плохие последствия, сообщило РИА «Новости» .

«Украина должна захотеть урегулировать этот конфликт. Зеленский должен захотеть урегулировать этот конфликт, и если он этого не захочет, я думаю, это обернется очень плохими последствиями», — сказал американский лидер.

Трамп также оценил военные успехи России в зоне спецоперации, отметив, что ВС России взяли под контроль очень большой кусок украинской территории и продолжают идти вперед.

Как ранее сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф вылетит из Осло в Санкт-Петербург для встречи с российским руководством по Украине. В Норвегии он встречался с европейскими партнерами, Зеленским и представителями ЕС и НАТО для обсуждения завершения украинского конфликта.