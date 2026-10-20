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    В США объяснили, какое предложение Трампа перепугало Украину

    CNN: на Украине испугались возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Фото: РИА «Новости»

    В Киеве боятся вероятного трехстороннего саммита с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    «Украину <…> беспокоят сообщения о возможной трехсторонней встрече с участием США и Китая в следующем месяце для урегулирования конфликта — без участия Украины», — заявили журналисты.

    На страх в украинском правительстве указала реакция министра иностранных дел страны Андрея Сибиги, который раскритиковал идею о саммите.

    Накануне Дональд Трамп заявил о намерении обсудить конфликт с китайским председателем, а также провести трехстороннюю встречу с Си Цзиньпином и Путиным. При этом вероятность подобного саммита зависит от переговоров по ядерному разоружению.

    Ранее Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский давно бы прекратил конфликт, если бы слушался советов.

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