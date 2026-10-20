СМИ рассказали о планах Уиткоффа встретиться с Путиным

Спецпосланник главы Белого дома Дональда Трампа Стивен Уиткофф намерен приехать в Россию и встретиться с президентом Владимиром Путиным после запланированных переговоров в Осло. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«На встрече планируется обсудить ряд вопросов, касающихся Украины, а также освобождение американского гражданина Стивена Хаббарда, заключенного в тюрьму в России в 2022 году», — отметили в публикации.

Также в статье написали, что на ближайшей неделе в Норвегии состоится новый раунд переговоров по Украине. Расписание визитов предварительное и может измениться.