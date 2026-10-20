«Они просто идут вперед». Трамп оценил военные успехи России на Украине

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме сравнил Россию с движущейся вперед машиной, признав ее военные успехи на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Знаете, Россия — это большая машина. Они просто продолжают медленно продвигаться вперед, и именно это они и делают», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что Россия взяла под контроль «очень большой кусок земли» и подконтрольная ей территория постоянно растет, неделя за неделей. Глава Белого дома отметил, что можно говорить о том, как Украина справляется — хорошо или плохо, но российская армия просто идет вперед.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в Киеве боятся вероятного трехстороннего саммита с участием глав России, Китая и США, который может пройти в ноябре и без участия Украины.