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    Дмитриев заявил о череде ошибок Зеленского из-за нападок на Трампа и Маска

    телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского
    Фото: телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский продолжил совершать ошибки, нападая на американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети X.

    «Зеленский продолжает совершать ошибки, намеренно нападая на Трампа и Маска перед промежуточными выборами. Эскалация, когда на него оказывают давление, может оказаться не самой лучшей стратегией, учитывая его зависимость от США», — написал он.

    Дмитриев прокомментировал пост Маска о том, что глава киевского режима лично признался, что ВСУ использовали Starlink для наступательных ударов. По его словам, бизнесмен и многие другие видят насквозь и воинственные уловки Зеленского, и нарушение Киевом условий предоставления услуг связи.

    Ранее Маск заявил, что опасается нанесения ответных ударов по спутникам Starlink.

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