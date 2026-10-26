Дмитриев заявил о череде ошибок Зеленского из-за нападок на Трампа и Маска

Президент Украины Владимир Зеленский продолжил совершать ошибки, нападая на американского лидера Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска в преддверии промежуточных выборов в конгресс. Об этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев написал в соцсети X .

«Зеленский продолжает совершать ошибки, намеренно нападая на Трампа и Маска перед промежуточными выборами. Эскалация, когда на него оказывают давление, может оказаться не самой лучшей стратегией, учитывая его зависимость от США», — написал он.

Дмитриев прокомментировал пост Маска о том, что глава киевского режима лично признался, что ВСУ использовали Starlink для наступательных ударов. По его словам, бизнесмен и многие другие видят насквозь и воинственные уловки Зеленского, и нарушение Киевом условий предоставления услуг связи.

Ранее Маск заявил, что опасается нанесения ответных ударов по спутникам Starlink.