Спецпредставитель Путина назвал Маска миротворцем

Основатель Tesla Илон Маск является миротворцем. Об этом в социальной сети X заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

По его словам, Маск видит катастрофические последствия эскалационных шагов.

«Понимает мотивы поджигателей войны, которые продлевают ее нереалистичными решениями, замаскированными медийными кампаниями и обманчивой моральной бравадой. Миротворцы добьются успеха!» — заключил глава РФПИ.

Ранее основатель SpaceX заявил, что система Starlink должна оставаться гражданской и не применяться для военных атак. В противном случае Маск допустил, что спутниковые аппараты станут законной целью для ответного удара.

Также предприниматель пожелал «сгореть в аду» всем, кто не предлагает реалистичное решение конфликта на Украине и открыто выступает за продолжение боевых действий.