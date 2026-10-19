Украина потребовала от США передать ей военную версию спутникового интернета Starlink — систему Starshield. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с 360.ru рассказал, есть ли у России схожие с ней разработки.

Он подчеркнул, что европейские партнеры ничем не смогут помочь Украине: замены Starshield у них нет, а те, что пользуются этой системой, ничего не смогут решать без одобрения американцев. А у российских военных есть собственная разработка.

«„Рассвет“ развивается, будут выводиться новые спутники. Система работает на более высоких орбитах, нежели Starlink. На 300–400 километров выше. Каждый вывод таких спутников позволяет лучше контролировать территорию киевского режима», — рассказал Дандыкин.

Что произойдет, если Starshield все-таки отправят украинским военным, и другие подробности читайте в нашей статье.