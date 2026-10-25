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    Маск заявил критикам, что Зеленский сам подставил себя со Starlink

    Маск: Зеленский признался, что ВСУ использовали Starlink для нанесения ударов

    телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского
    Фото: телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского

    Американский предприниматель, основатель SpaceX Илон Маск ответил критикам, что президент Украины Владимир Зеленский сам признался, что использовал гражданскую систему спутниковой связи для наступательных операций. Об этом он написал в соцсети X, приложив к публикации пост главы киевского режима.

    «Объясняю для дураков, Зеленский сам разместил пост об использовании Starlink для нанесения ударов беспилотниками, что всегда противоречило условиям предоставления услуг», — заявил бизнесмен.

    Ранее Маск заявил, что закрыл для Киева лазейку, позволявшую украинским боевикам убивать людей. Он подчеркнул, что Starlink не предназначен для нанесения наступательных ударов беспилотниками.

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    изображение сгенерировано ИИ/360.ru