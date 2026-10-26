Маск объяснил, почему опасается ответных ударов по спутникам Starlink

Спутниковая система Starlink может пострадать из-за участия в наступательных операциях, так как противник способен нанести ответные удары по ней. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X .

«Удар противника по спутникам Starlink создаст разрушительный эффект домино, создав широкое поле из обломков, что в свою очередь сделает невозможным использование космоса», — сказал он.

Американский предприниматель признался, что это одна из главных причин, по которой система должна оставаться гражданской.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с тем, что Маск стремится к миру, а президент Украины Владимир Зеленский нацелился на деньги и войну.