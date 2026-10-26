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    Маск объяснил, почему опасается ответных ударов по спутникам Starlink

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Спутниковая система Starlink может пострадать из-за участия в наступательных операциях, так как противник способен нанести ответные удары по ней. Об этом американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X.

    «Удар противника по спутникам Starlink создаст разрушительный эффект домино, создав широкое поле из обломков, что в свою очередь сделает невозможным использование космоса», — сказал он.

    Американский предприниматель признался, что это одна из главных причин, по которой система должна оставаться гражданской.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев согласился с тем, что Маск стремится к миру, а президент Украины Владимир Зеленский нацелился на деньги и войну.

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