Подполковник Дэвис: восстановление работы Starlink не спасет Киев от поражения

Восстановление работы спутниковой системы Starlink для украинских войск не предотвратит поражение Украины в конфликте с Россией. Такое мнение в социальной сети X высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, украинские войска испытывают нехватку средств противовоздушной обороны и финансовых ресурсов.

«Они проиграют, потому что у них фактически не хватает достаточных промышленных мощностей, личного состава для укомплектования подразделений на передовой и денег», — написал Дэвис.

Военный эксперт добавил, что продолжение боевых действий приведет к новым потерям среди украинцев. Ответственность за это, считает Дэвис, лежит лично на Владимире Зеленском и поддерживающих его западных лидерах.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о презрении к поджигателям украинского конфликта.