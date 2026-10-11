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    Западной бронетехнике ВСУ нечего делать на СВО — глава «Уралвагонзавода»

    Глава УВЗ Потапов: западная бронетехника ВСУ непригодна для боев на СВО

    Фото: РИА «Новости»

    Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил журналистам, что бронетехника, поставляемая западными союзниками Киеву, непригодна к реальным боевым действиям на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Накануне 90-летия концерна Потапов заявил, что России известна вся натовская техника, используемая украинскими боевиками. Если назвать ее худшие стороны, то удельное давление у иностранных танков гораздо выше. На украинском театре военных действий, с его почвами, им делать нечего.

    Потапов также упомянул сборные пункты поврежденных машин (СППМ) и ремонтные бригады, где в полевых условиях наладили восстановление техники в кратчайшие сроки. По его словам, к ним в руки попадали танки Leopard и Abrams.

    «Сколько они будут восстанавливаться и в каких условиях? Потом эвакуация. Те же БРЭМ (бронированные ремонтно-эвакуационные машины — прим. ред.). Одно дело тащить 50-52 тонны, а другое — 60 плюс», — сказал он.

    Прошлой весной начальник инженерно-саперной лаборатории с позывным Раф рассказывал, что российские военные в зоне спецоперации уничтожают многомиллионные танки Abrams и Leopard самодельными минами. Партию таких боеприпасов можно изготовить за три часа, а стоимость мины составляет 200 рублей.

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