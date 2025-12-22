Военкор Коц сообщил об уничтожении первого австралийского Abrams под Покровском

Российские военные в бою под Покровском ликвидировали первый австралийский танк M1A1 Abrams. Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Александр Коц.

По его словам, национальную принадлежность бронемашины можно определить по характерным черно-зелено-коричневым пятнам камуфляжа.

«Танк по классике обездвижили и добили несколькими меткими попаданиями FPV-дронов», — написал Коц.

Военкор напомнил, что Австралия поставила 49 списанных танков Abrams в модификации M1A1AIM. Эти машины модернизировали до уровня 1992-1993 годов, но бронирование осталось слабым.

Западные СМИ также констатировали, что ВСУ несут огромные потери военной техники из-за низкой боеготовности механизированных частей украинских солдат.

Большую часть Abrams они потеряли из-за решений командиров показать пехоте, что у них есть танковая огневая поддержка. Журналисты подчеркивали, что в климатических условиях Украины требования к обслуживанию иностранных машин сильно выросли.