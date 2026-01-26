В США сравнили M1E3 Abrams и российский T-72Б3M
19FortyFive: у российского танка Т-72Б3М нет шансов победить американский
Российский танк T-72Б3M не имеет шансов против американского M1E3 Abrams. Об этом заявил обозреватель журнала 19FortyFive Исаак Зейтц.
«M1E3 задуман не как очередной промежуточный пакет, а как глубокая переработка концепции Abrams с явной целью снижения веса, интеграции внутренних систем защиты и внедрения цифровой архитектуры, обеспечивающей более быструю адаптацию к новым угрозам», — считает автор.
Он напомнил, что первые Т-72 появились почти полвека назад. Зейтц назвал российские танки «продуктом совершенно иной стратегической реальности». По его словам, модернизация такой модели происходит не через переосмысление фундаментальной архитектуры танка, а при помощи обновления ключевых подсистем.
По мнению Зейтца, по части огневой мощи танки сопоставимы, а вот по выживаемости экипажа и маневренности отличаются. По этим показателям американский танк значительно выигрывает, несмотря на легкость российского T-72Б3M.
«У Т-72 нет ни одного шанса», — заключил обозреватель.
