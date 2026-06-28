Сегодня 04:09 Стальной триумф. Как СВО превратила Т-90М «Прорыв» в уникальное оружие XXI века Аналитик Кнутов: эксперты признают Т-90М лучшим танком в мире 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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ВСУ столкнулись на поле боя с уникальным оружием — «Объектом-188М». Этот мощный танк-тяжеловес переродился прямо в пламени СВО: почему «Прорыв» считают лучшим в мире и как модернизация поможет ему еще лучше выполнять задачи в бою?

Что такое Т-90М Под многослойной броней Т-90М бьется яростное сердце — форсированный дизельный двигатель В-92С2Ф мощностью 1130 лошадиных сил. Конструкторы снабдили его усовершенствованными насосами, новыми форсунками, усиленными шатунами, поршневыми пальцами и картерами повышенной прочности.Танк получил систему автоматического переключения передач. При боевой массе около 48 тонн «Прорыв» демонстрирует поразительную маневренность. Машина развивает скорость до 70 километров в час по асфальту и до 50 километров в час по ухабам при запасе хода в 550 километров. Клыками хищника служит модернизированная 125-миллиметровая пушка 2А82-1М (или 2А46М-5) со специальным хромированным стволом. Она работает в связке со скоростным автоматом заряжания на 22 выстрела. Общий боекомплект составляет 40 снарядов. В их число входят грозные бронебойные подкалиберные «Свинец-2» и управляемые ракеты комплексов «Рефлекс-М» и «Инвар-М» с тандемной боевой частью, способные выжигать технику на дальности до пяти километров. «Основное отличие модернизированной модели в том, что ее башня увеличена. В ней сделан особый отсек для хранения снарядов. В нем есть специальное вышибное отверстие. Если случится пожар, боеприпасы детонируют, взрывная волна уйдет из башни. Кроме того, у Т-90М усилили защиту, установили новое вооружение и цифровую систему управления огнем», — рассказал 360.ru историк войск ПВО и военный эксперт Юрий Кнутов.

Фото: РИА «Новости»

Цифровой разум «Прорыва» В Т-90М установлена передовая система управления огнем (СУО) «Калина», собравшая прицельные приспособления в единый цифровой контур. Комплекс объединяет рабочие места командира и наводчика, оснащенные высокочувствительными тепловизионными каналами и лазерными дальномерами. «Калина» позволяет экипажу действовать в режиме «охотник-стрелок»: пока командир через панорамный обзор находит новые цели, наводчик мгновенно уничтожает уже обнаруженные. В ходе специальной военной операции СУО «Калина» подверглась серьезной доработке для повышения точности стрельбы с закрытых огневых позиций. Экипаж получает картинку высокого разрешения с разведывательных беспилотников.

Значительную часть дронов, которые сегодня применяет Украина, системы радиоэлектронной борьбы успешно подавляют. На башне танка, как правило, устанавливаются четыре антенны. Они позволяют сорвать атаку непосредственно на подлете к машине и защитить ее самые уязвимые зоны — сверху по башне и в районе двигателя. Систему радиоэлектронной борьбы усиливают пассивной защитой, устанавливая на танк дополнительные антидроновые экраны и сетки. Юрий Кнутов

Фото: РИА «Новости»

Экзамен боем Т-90М превосходно справляется и с ролью штурмового орудия. Боевая машина часто поддерживает пехоту огнем при зачистке опорных пунктов. Командир такого танка рассказывал, что при виде «Прорыва» солдаты ВСУ начинают «в землю зарываться». В 2026 году экипаж одного Т-90М разгромил пункт управления БПЛА ВСУ. Танк провел зачистку с дистанции в 10 километров, притом все время оставался на закрытой позиции. Известны успешные эпизоды и на Краснолиманском направлении. Здесь экипажи «Прорыва» в тесной связке с операторами беспилотников уничтожали укрепрайоны, командные пункты и скопления живой силы противника. Танкисты отмечали фантастическую живучесть машины под ураганным огнем. В беседе с ТАСС один из командиров танкового взвода рассказывал, что «Прорыв» легко выдерживает попадание противотанковой управляемой ракеты.

Фото: РИА «Новости»

Чем Т-90М лучше Abrams и Leopard 2 По целому ряду ключевых параметров Т-90М «Прорыв» демонстрирует заметные преимущества перед американским M1 Abrams и немецким Leopard 2. Т-90М весит около 48 тонн, в то время как масса последних модификаций M1A2 Abrams и Leopard 2 превышает 66–68 тонн. Меньший вес обеспечивает Т-90М маневренность на вязких грунтах.

125-миллиметровое гладкоствольное орудие Т-90М способно запускать управляемые ракеты (ПТУР «Инвар-М») на дальность до пяти километров. У Abrams не предусмотрен запуск ракет.

«Прорыв» в высоту всего 2,22 метра (против 2,44 метра и более у конкурентов), что снижает его заметность на поле боя. Встроенная динамическая защита «Реликт» и интегрированные комплексы РЭБ эффективно противостоят современным угрозам. Еще в 2021 году аналитики National Interest выпустили статью под названием «Украина не сможет противостоять этим пяти российским системам вооружения». Танк Т-90М «Прорыв» стоял в списке на третьей строчке.

Фото: РИА «Новости»

Тактика «танковой карусели» Роль танков на современном поле боя сейчас резко меняется, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов. Беспилотники противника способны обнаружить тяжелую машину и атаковать.

В Сирии экипажи начали использовать так называемую «танковую карусель». Сейчас она активно применяется и на Украине. Один танк выходит на позицию и открывает огонь по противнику, второй его прикрывает. Благодаря «карусели» противник находится под непрерывным огнем. Это дает штурмовым группам возможность продвигаться. Юрий Кнутов

По мнению аналитика, главной особенностью современного применения танков является то, что они работают как САУ. Но у танков есть важные преимущества перед традиционной артиллерией: выше скорострельность, за счет мощного бронирования они могут подойти гораздо ближе и точнее поразить цель. «Поэтому огромное внимание уделяют защите от БПЛА. На технике устанавливают противокомулятивные решетки („мангалы“), используются защитные цепи, различные навесные оборудования, которые защищают танк от дронов. Как рассказывают члены танковых экипажей, включая Т-90М, эта защита не раз спасала им жизнь», — указал Кнутов. Т-90М прекрасно оснащен. Помимо пушки, у «Прорыва» есть 125-миллиметровое орудие, дистанционно управляемый 12,7-миллиметровый пулемет «Корд» и спаренный 7,62-миллиметровый пулемет ПКТ. Ключевое значение сейчас имеет именно противодействие беспилотникам. Для этого используются как комплексы активной защиты, так и системы радиоэлектронной борьбы. Сегодня практически все танки прямо на заводе штатно оснащаются антидроновыми комплексами РЭБ. «Уже в войсках, непосредственно на линии ЛБС, в мастерских устанавливают дополнительный комплекс пассивной защиты», — добавил Кнутов.

Фото: РИА «Новости»

«Реликт» и «Накидка» Для повышения противоминной стойкости инженеры Т-90М использовали целый комплекс мер. Танк оснащен противоминным тралом. Он позволяет машине не только безопасно продвигаться самому, но и прокладывать дорогу для пехоты и другой бронетехники. Это очень серьезное и эффективное средство, объяснил военный аналитик. Задействуются электронные и радиотехнические средства подавления сигналов, которые способны нейтрализовать или дистанционно подорвать различные взрывные устройства и мины. «Против противотанковых ракет используется и пассивная, и активная, и динамическая защита. Применяется комплекс типа „Арена“, который способен физически перехватывать летящие в сторону танка ракеты либо выставлять защитную аэрозольную завесу в виде плотного облака», — рассказал Юрий Кнутов. Высокую эффективность показывает также динамическая защита «Реликт». Она предназначена для нейтрализации противотанковых управляемых ракет. От инфракрасного наведения танк защищается с помощью постановки аэрозольных помех. Аэрозольное облако содержит специальные микрочастицы.

Фото: РИА «Новости»

«Важную роль играет и маскировочный комплекс „Накидка“, который сейчас, наряду с системами РЭБ, устанавливается прямо на заводе. Он маскирует танк внешне и поглощает тепловое излучение от работающей машины, делая ее малозаметной в инфракрасном диапазоне для тепловизоров», — объяснил Юрий Кнутов. Т-90М — лучший танк в мире? На модернизированные Т-90М с конвейера устанавливается комплекс активной защиты «Арена-М». Юрий Кнутов счел эту систему одной из наиболее передовых в мире. Аналогичный комплекс ставит Израиль на свои легендарные «Меркавы». Подобные комплексы хорошо показывают себя в том случае, если к танку движется ракета с лазерным или инфракрасным наведением. Установленная на Т-90М радиолокационная станция угрозу обнаруживает, навстречу ей вылетает защитный снаряд.

Установленная на «Прорыве» динамическая защита обеспечивает хороший уровень бронирования. Она защищает экипаж от возможного поражения кумулятивной струей, либо даже от бронебойного снаряда. Система обеспечивает машине наилучшие показатели. Все эксперты, которые следят за развитием бронетанковой техники, признают, что Т-90М «Прорыв» является лучшим танком в мире Юрий Кнутов

Аналогичную оценку Т-90М ранее давал и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он отмечал, что танк прекрасно показал себя в условиях реального боестолкновения.