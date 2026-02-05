Гусеничный кошмар Украины. В США назвали секретное оружие России, о котором забыли все
Аналитик Вайхерт: российский Т-72 — лучший танк на Земле
Созданный еще в советские времена танк Т-72 можно считать определяющим оружием украинского конфликта. Более того, «бронированный реликт СССР» и сегодня является лучшим танком мира, его значимость объяснил военный аналитик 19FortyFive.com Брэндон Вайхерт.
Танк Т-72, принятый на вооружение еще в 1973 году, Вайхерт считает наиболее эффективной бронетанковой платформой в условиях современных боевых действий. Несмотря на статус «советского реликта», эта машина оказалась более приспособленной к затяжному конфликту, чем дорогостоящие западные аналоги.
Главным преимуществом Т-72 специалист назвал идеальное сочетание стоимости, простоты обслуживания и возможности массового производства. За десятилетия было выпущено более 25 тысяч таких машин, которые стоят на вооружении в 40 странах мира.
Россия может выпускать и восстанавливать Т-72 гораздо быстрее и дешевле, чем любые современные западные системы, что позволяет сохранять давление на линии соприкосновения.
Технические характеристики платформы также сохраняют актуальность. Низкий профиль делает танк менее заметной целью, а 125-миллиметровая пушка с автоматом заряжания обеспечивает высокую огневую мощь без участия четвертого члена экипажа.
Современные модификации получили динамическую защиту, улучшенные тепловизионные прицелы и системы противодействия дронам, что значительно повысило выживаемость машины.
Несмотря на известные недостатки, такие как меньшая защищенность экипажа по сравнению с западными образцами новейших поколений, Т-72 Вайхерт считает «лучшим танком на Земле».
В 2024 году западные аналитики также признали Т-72 лучшим танком в мире.