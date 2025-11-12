Охлобыстин объявил о выплате 10 млн рублей уничтожившим Abrams военным

Штурмовики 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили награду в 10 миллионов рублей от актера Ивана Охлобыстина за уничтожение американского танка Abrams. Об этом артист сообщил ТАСС .

Охлобыстин объявил о премии в 10 миллионов рублей за первый подбитый Abrams.

«Мы всю сумму передали, но награды выдавали частями: сначала пять миллионов, потом еще столько же», — поделился собеседник агентства.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал ТАСС, что бойцы 15-й мотострелковой бригады подбили танк Abrams на Авдеевском направлении.

В августе Охлобыстин передал эвакуационный багги командиру эвакуационной группы с позывным Кэп. Он работает в зоне СВО с 2023 года и за это время спас более тысячи бойцов.