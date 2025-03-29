Боец Раф: уничтожение Abrams в зоне СВО обходится ВС России в 200 рублей

Российские военнослужащие в зоне спецоперации ликвидируют американские танки Abrams самодельными минами за 200 рублей. Об этом RT сообщил начальник инженерно-саперной лаборатории с позывным Раф.

По его словам, на изготовление партии таких мин уходит всего три часа. Военные ВС России оборудовали лабораторию, где занимаются сборкой взрывных устройств для БПЛА.

«Эта мина действительно очень дешевая для производства — буквально 200 рублей. <…> Мы буквально размениваем 200 рублей на подбитый Abrams, который стоит несколько миллионов долларов», — подчеркнул Раф.

Он также отметил, что благодаря самодельным минам российские войска могут устранять не только Abrams, но и Leopard, обладающие значительной броневой защитой.

Ранее ходе удара по подразделению ВСУ в Курской области российские солдаты уничтожили британскую бронемашину CRARRV. Армия Великобритании имеет всего 80 таких БРЭМ.