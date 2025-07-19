Австралия «подарила» Украине списанные танки
Австралия передала Украине большую часть из 49 обещанных танков M1A1 Abrams
Украина получила первую партию танков M1A1 Abrams от Австралии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлеса.
В материале подчеркнули, что это большая часть из обещанных 49 боевых машин, точное количество не приводится. Известна лишь их стоимость — 245 миллионов австралийских долларов (160 миллионов долларов США). Марлес уточнил, что оставшиеся танки передадут Киеву в ближайшие месяцы.
Австралия считается одной из крупнейших стран не из НАТО, которая поддерживает Украину. С начала боевых действий она поставляет туда гуманитарную помощь, боеприпасы и военное оборудование.
Австралийские власти поставляют для ВСУ только списанные танки. Их обещали передать еще в прошлом году, но ситуация затянулась из-за сопротивления со стороны США.