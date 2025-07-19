Австралия «подарила» Украине списанные танки

Украина получила первую партию танков M1A1 Abrams от Австралии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Ричарда Марлеса.

В материале подчеркнули, что это большая часть из обещанных 49 боевых машин, точное количество не приводится. Известна лишь их стоимость — 245 миллионов австралийских долларов (160 миллионов долларов США). Марлес уточнил, что оставшиеся танки передадут Киеву в ближайшие месяцы.

Австралия считается одной из крупнейших стран не из НАТО, которая поддерживает Украину. С начала боевых действий она поставляет туда гуманитарную помощь, боеприпасы и военное оборудование.

Австралийские власти поставляют для ВСУ только списанные танки. Их обещали передать еще в прошлом году, но ситуация затянулась из-за сопротивления со стороны США.