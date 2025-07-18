Украинские войска лишились 87% танков Abrams M1

Говоря о реальных цифрах авторы напомнили, что США передали Украине 31 танк, из которых на ходу остались только четыре. Остальные уничтожены, захвачены или утеряны в ходе боевых действий.

Кроме ударного противотанкового российского оружия дополнительными факторами, которые привели к потере бронированных машин, стало отсутствие у украинских военных авиационной и артиллерийской поддержки, а также специалистов, которые могли модернизировать Abrams M1 для работы на линии фронта.

В начале июня бойцы группировки войск «Север» забрали с границы Сумской области два поврежденных танка M1 Abrams, а также бронемашину Stryker, бронетранспортер International MaxxPro и ремонтно-эвакуационную машина Challenger. Как сообщила пресс-служба Минобороны, сначала военные провели местность на заложенные мины, а потом на тягаче эвакуировали трофеи в тыл.