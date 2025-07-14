NI: Abrams M1 не справляются с российской противотанковой техникой

Американские танки Abrams M1 не справляются с российским противотанковым вооружением на украинском фронте. Об этом сообщает американское издание The National Interest со ссылкой на данные анализа боевых действий.

Согласно материалу, 87% поставленных Украине танков Abrams M1 были уничтожены, захвачены или выведены из строя. Издание отмечает явное превосходство российских противотанковых систем над этими боевыми машинами.

«Старые модели М1, поставленные на Украину, с трудом выдерживают конкуренцию с более совершенным арсеналом противотанкового оружия России», — констатирует автор статьи.

В публикации подчеркивается, что проблема усугубляется отсутствием авиационной поддержки у украинских войск.

Также отмечается критическая нехватка квалифицированных экипажей и технических специалистов для обслуживания Abrams. Эти факторы, по данным издания, резко снизили эффективность американских танков на передовой.

Ранее появилась информация, что в последние годы российский оборонный сектор заметно нарастил выпуск основных боевых танков Т-90. Если в 2020–2021 годах производство составляло около 90–110 танков в год, то к 2024-му оно выросло до 280–300 единиц.