«Реактивный», «Шепчущий» и «Танк Ла-Манша». Чем уникален советский Т-80 на СВО

Т-80 — уникальная советская разработка. Хотя эти танки критиковали за дороговизну, положительные качества с лихвой перекрывали недостатки. Сегодня армия России снова наращивает парк этих модифицированных машин, а эксперты называют их «специальным оружием СВО». Историю Т-80 восстановил 360.ru.

История танка Т-80 Советский основной боевой танк Т-80 стал первым в мире серийным танком с газотурбинной силовой установкой. Он поступил на вооружение летом 1976 года и выгодно отличался прекрасной броней, легкостью, повышенной проходимостью и маневренностью. Преимущества газотурбинного двигателя стали очевидны еще во время Второй мировой войны. В гитлеровской Германии начали разработки таких машин, но не успели. Создать аналогичную машину попробовали шведы в 60-х годах. Однако у них основной двигатель был дизельным, а двухвальный газотурбинный — лишь вспомогательным.

Фото: Шведский основной боевой танк Stridsvagn 103 / Публичное достояние

Вернемся к советскому танку. Его разработку чуть было не свернули: против новинки выступил начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР маршал Виктор Куликов. Но за Т-80 вступился секретарь ЦК КПСС Дмитрий Устинов и отстоял «восьмидесятку».

Характеристики танка Т-80 Вес Т-80 — 46 тонн, длина вместе с пушкой — более 9,5 метра, ширина — около 3,5 метра, высота превышает два метра. Танк способен двигаться по шоссе со скоростью 70 километров в час, по грунтовой дороге — 45 километров в час. Пройдет водную преграду глубиной до пяти метров.

Фото: 360.ru

За годы своей службы Т-80 успели поучаствовать в обеих Чеченских войнах и в Гражданской войне в Йемене. Шесть машин в полдень 4 октября 1993 года палили по зданию Верховного Совета Российской Федерации. Сегодня танк имеет десятки модификаций, однако основными считаются только шесть вариантов.

Интересно Эксперты считают, что основные недостатки Т-80: большой расход топлива; сложная в обслуживании силовая установка; высокая стоимость; конструктивный недостаток автомата заряжания; минимальные углы вертикального возвышения и склонения орудия. Эксперты считают, что основные недостатки Т-80: большой расход топлива; сложная в обслуживании силовая установка; высокая стоимость; конструктивный недостаток автомата заряжания; минимальные углы вертикального возвышения и склонения орудия.

Также на базе Т-80 выпускают командно-штабную и разведывательную машину спецназначения «Ладога», самоходную артиллерийскую установку 2С19 «Мста-С», бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-80У, траншейный экскаватор БТМ-4М, пожарный автомобиль СПМ, переправочно-десантный паром. Помимо России, танки Т-80 состоят на вооружении в армиях Кипра, Республики Кореи, Пакистана и Украины. Последняя в 2003 году широким жестом отдала четыре машины Т-80УД Соединенным Штатам, которые поделились одной с Великобританией. У нее, кстати, уже было несколько Т-80У, которые купили в 1992 году через подставные организации для исследований.

Фото: Танк Т-80 во время учений "Рубеж-2025". Игорь Егоров / РИА «Новости»

Уникальность Т-80 Т-80 имел множество имен. Его звали «Реактивным» из-за характерного звука двигателя, «Шепчущим», потому что он был достаточно тихим. На Западе Т-80 прозвали «Танком Ла-Манша» за способность быстрым броском через всю Европу выйти к проливу Ла-Манш, рассказал 360.ru аналитик, редактор журнала «Материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России» Борис Джерелиевский.

Наиболее характерная особенность этой машины — газотурбинный двигатель, который как раз обеспечивает высокую мощность танка, достаточно большую скорость. А самое главное, что Т-80 мультитопливный. То есть фактически его можно заправлять чем угодно: соляркой, бензином, керосином, авиационным топливом, даже мазутом и на обычных АЗС. Борис Джерелиевский

Военный эксперт добавил, что топливный вопрос — важный момент, который позволяет решить многие логистические проблемы. Например, американский Abrams заправляют исключительно авиационным керосином, авиационным топливом. Отечественный танк лишен этих проблем, а еще он отлично работает в холодном климате.

Фото: Танк Т-80 на Авдеевском направлении СВО. Станислав Красильников / РИА «Новости»

«Слабость Т-80 в том, что он не очень хорошо переносит большую запыленность. Но судя по тому, насколько успешно эти машины действуют в степной зоне Новороссии, проблема не столь и существенная», — подчеркнул Джерелиевский. По его словам, Т-80 можно назвать вершиной советского танкостроения. Сейчас эти машины модернизированы и вполне отвечают всем потребностям СВО. Трудно найти аналоги Т-80 на Западе: их перетяжеленные танки не имеют таких показателей маневренности и универсальности в плане логистического обеспечения.