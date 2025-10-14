В НАТО всерьез обсуждали идею создания экологичных танков

В Североатлантическом альянсе раньше обсуждали вопросы экологичности танков. Об этом в эфире радиостанции RMF FM заявил глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Он подчеркнул, что обсуждения в НАТО за последнее время сильно изменились. По его мнению, сейчас ситуация с дискуссиями стала намного лучше.

«Еще пять лет назад шло обсуждение того, не слишком ли много выбросов производят танки, не следует ли перейти на „зеленую энергию“ в этом случае», — отметил Пшидач.

Дипломат добавил, что блоку следует увеличить военный контингент в Европе и поставить в войска еще больше современной техники, особенно систем противодействия БПЛА.

Ранее НАТО начал проводить учения Steadfast Noon в районе Северного моря. Генсек альянса Марк Рютте уточнил, что военные не задействуют ядерное оружие во время маневров. По его словам, учения не связаны ни с какими актуальными мировыми событиями.