ВСУ в большинстве случае несет серьезные потери военной техники, полученной западными союзниками. Об этом сообщило Military Watch Magazine.

Авторы публикации отметили, что Австралия продолжает отправлять танки Abrams для ВСУ на фоне многочисленных сообщений о крайне низкой боеготовности механизированных частей украинских солдат.

«Офицеры объясняют ситуацию чудовищными потерями живой силы, которую невозможно восполнить, а также возросшими требованиями к техобслуживанию западных машин», — говорится в материале

Украинская армия неэффективно использует европейские дорогостоящие машины, что стало главной причиной колоссальных потерь на фронте. Большая часть танков Abrams была уничтожена из-за решения командиров отправить их в бой, чтобы показать пехоте, что они якобы работают под прикрытием.

По словам источников издания, ВСУ потеряли до 87% поставленного союзниками вооружения, включая танки. При этом 27 из 31 поставленной США машины уничтожены или достались российским солдатам.

Ранее Генштаб России озвучил потери ВСУ за 2025 год. Российские военные уничтожили около 6,5 тысячи танков и бронированных машин, а также около 11 800 орудий.