В ВСУ заявили о потерях беспилотников из-за проблем со Starshield

Ограничения скорости в американской спутниковой системе связи Starshield мешают работе украинских беспилотников. ВСУ теряют большое количество таких аппаратов, сообщила газета РБК со ссылкой на украинское СМИ.

Пресса Украины, в свою очередь, получила инсайдерские данные от источников в ВСУ. Те заявили, что из-за технических ограничений Киев начал терять огромное количество беспилотников.

Украинское командование также отменяет часть запланированных миссий. По версии собеседников прессы, ограничивать Starshield начали еще в конце октября.

Лимиты особенно серьезно повлияли на БПЛА средней дальности. В том числе и на модель Fire Point FP-2.

О проблемах с военной связью 26 ноября говорил и украинский лидер Владимир Зеленский. Политик в начале ноября просил США отменить ограничения по скорости Starshield.

Starshield представляет собой защищенную спутниковую сеть, которую американская аэрокосмическая компания SpaceX создала специально для государственных ведомств и вооруженных сил США.

Система базируется на технологиях и орбитальной группировке коммерческого интернета Starlink, но использует усиленные протоколы шифрования и дополнительные средства защиты.

Ранее 360.ru рассказывал подробнее, как устроена эта технология и как ее пытаются применять ВСУ.