Над Воронежской областью уничтожили 13 беспилотников. Об этом заявил губернатор Александр Гусев в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в небе над шестью районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Глава региона отметил, что по предварительной информации, обошлось без пострадавших, разрушений тоже нет.

Вчера вечером пресс-служба Минобороны сообщила, что силы ПВО ликвидировали 38 украинских дронов над российскими регионами. БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областях.

Кроме того, в ночь на воскресенье средства противовоздушной обороны ликвидировали над Россией 170 украинских беспилотников. Дроны перехватили над Крымом и Краснодарским Краем, а также над Ростовской, Тульской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областями.