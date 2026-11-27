Над Ленинградской областью сбили более 40 беспилотников
Дрозденко: в Ленобласти ночью и утром уничтожили 45 БПЛА
Ночью и утром в Ленинградской области нейтрализовали 45 украинских беспилотников. Об этом в своем телегам-канале заявил губернатор Александр Дрозденко.
Ладожский мост не пострадал, но его временно перекрыли, так как с него работали мобильные огневые группы.
Также Дрозденко предупредил, что в Ленинградской области возможно понижение скорости мобильного интернета. Информацию о возможных пострадавших и разрушениях на земле он не озвучил.
В ночь на 26 ноября в России отразили налет 343 беспилотников ВСУ. Ударам подверглись Крым, Башкирия, Татарстан, Ростовская, Тульская, Воронежская, Курская, Орловская и другие области. Также БПЛА перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что над регионом уничтожили 88 аппаратов. Атака длилась более трех часов.