Дрозденко: в Ленобласти ночью и утром уничтожили 45 БПЛА

Ночью и утром в Ленинградской области нейтрализовали 45 украинских беспилотников. Об этом в своем телегам-канале заявил губернатор Александр Дрозденко.

Ладожский мост не пострадал, но его временно перекрыли, так как с него работали мобильные огневые группы.

Также Дрозденко предупредил, что в Ленинградской области возможно понижение скорости мобильного интернета. Информацию о возможных пострадавших и разрушениях на земле он не озвучил.

В ночь на 26 ноября в России отразили налет 343 беспилотников ВСУ. Ударам подверглись Крым, Башкирия, Татарстан, Ростовская, Тульская, Воронежская, Курская, Орловская и другие области. Также БПЛА перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что над регионом уничтожили 88 аппаратов. Атака длилась более трех часов.