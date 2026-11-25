Двух офицеров элитной бригады Нацгвардии Украины «Буревей» ликвидировали в ДНР. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

«В ДНР в результате точного авиаудара ликвидированы два офицера первой президентской бригады оперативного назначения НГУ „Буревей“: замполит минометной батареи старший лейтенант Бояршинов Никита Валерьевич, 1982 года рождения, и командир взвода лейтенант Трембанчук Максим Юрьевич, 2000 года рождения», — отметили в сообщении.

Бригада выполняет спецзадачи и с 2025 года входит в состав элитного корпуса Нацгварди «Азов»*.

В начале ноября российские военные ликвидировали в ДНР расчет элитного подразделения БПЛА специального назначения Lasar’s Group, входящего в состав Национальной гвардии Украины. Руководство спецподразделения в телеграм-канале подтвердило, что погибли четыре «лазаря».

* организация признана террористической и запрещена в РФ.