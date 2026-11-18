В зоне спецоперации на Сумском участке связисты спецназа «Ахмат» трижды спаслись от налетов БПЛА ВСУ благодаря примете о заглохшей машине. Об этом РИА «Новости» рассказал боец группы командира Аида с позывным Кобзон.

«Из примет, если машина глохнуть начинает — лучше не ехать. Вот три раза такое было, мы ехали на „буханке“ по дороге, как ее называют, „смерти“, где дронами уничтожают транспорт, просто начинает глохнуть машина», — сказал военнослужащий.

По его словам, после этого они узнавали, что посты наблюдения в местах, куда они не успели доехать, фиксировали в небе украинские беспилотники и начинали отбивать налет.

Ранее ветеран СВО Александр Сальников рассказал о примете, спасающей жизнь бойцам при вражеских обстрелах. Живший с ними блиндаже черный кот по кличке Василий перед атаками уходил в дальний угол, а затем буквально через три-пять минут противник начинал их обстреливать.