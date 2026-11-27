В результате атаки вражеских БПЛА пострадала жительница Санкт-Петербурга, ее госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

«Пострадала женщина, она госпитализирована. Жильцы двух подъездов временно размещены в школе № 575. По поручению губернатора Александра Беглова им оказывается необходимая помощь», — заявили в пресс-службе.

Силы ПВО отразили над городом и областью атаку украинских БПЛА, в сторону Санкт-Петербурга летели 55 дронов, 10 из них сбили над Новгородской областью, 45 — над Ленинградской областью и городом.

Также в Приморском и Выборгском районах повреждения получили несколько автомобилей, пострадало остекление. На местах падения фрагментов БПЛА ведут работу экстренные службы города. Сотрудники ЖКХ оценивают повреждения и ведут ремонтные работы.

Утром Минобороны сообщило, что сегодня за ночь силы ПВО ликвидировали 318 беспилотников над российскими регионами.