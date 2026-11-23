За минувшую ночь, с 20:00 22 ноября до 08:00 понедельника, дежурные силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 192 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА сбили над Брянской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Орловской, Волгоградской областями. Также отразили атаки на Кировскую, Пензенскую, Саратовскую, Самарскую, Тамбовскую и Ульяновскую области, Краснодарский и Пермский края, Татарстан, Башкирию и Республику Крым.

Кроме того, прошедшей ночью российские военные поразили электроподстанцию в Днепропетровске, инфраструктурные объекты в порту Измаил и сухогруз в Черном море.