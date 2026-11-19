Из-за временного перекрытия движения по Крымскому мосту несколько пассажирских поездов, направляющихся к полуострову, идут с задержкой. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Сегодня, 19 ноября, в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту задерживаются поезда „Таврия“ в направлении Крыма», — заявили в компании.

Ситуация коснулась составов № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь и № 092/091 Москва — Керчь, которые отправились 17 ноября. Также отправления ожидает поезд № 27/28 Москва — Керчь, выехавший днем позже.

Пассажирам, чьи поезда задерживаются более чем на четыре часа, предоставят питание и воду.

Утром 19 ноября в Минтрансе заявили о приостановке движения по Крымскому мосту после очередной атаки ВСУ. В ведомстве отметили, что в результате ЧП никто не пострадал.