Средства противовоздушной обороны ликвидировали более 50 беспилотников над Ростовской областью за ночь. Об этом в мессенджере «Макс» заявил глава региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более 50 БПЛА уничтожены», — написал он.

Дроны ликвидировали в Таганроге и в семи районах: Шолоховском, Неклиновском, Чертковском, Азовском, Каменском, Верхнедонском и Мясниковском.

Данных о пострадавших не поступало, разрушений на земле тоже не зафиксировали.

Вчера утром пресс-служба Минобороны сообщила, что в ночь на 24 ноября российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 699 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Дроны сбили над пятью областями, а также в Московском регионе, Крыму и над акваторией Черного моря.