Бойцы «Южной» группировки за сутки уничтожили 38 пунктов управления БПЛА ВСУ
Артиллеристы «Южной» группировки войск за сутки ликвидировали 38 украинских пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.
По данным ведомства, артиллерийские расчеты выполняли огневые задачи совместно с подразделениями воздушной разведки, поддерживая наступающие российские силы.
«Совместными усилиями подразделений „Южной“ группировки войск за прошедшие сутки были уничтожены 38 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — заявил начальник пресс-центра группировки.
Ранее стало известно, что за ночь подразделения ПВО в Харьковской и Сумской областях уничтожили 79 украинских дронов, которые летели в сторону приграничных территорий России. Координаты беспилотников сразу после выявления отправили расчетам, находящимся в зонах пролета аппаратов. Благодаря слаженной и грамотной работе ВС России все беспилотники ВСУ ликвидировали.