360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Зеленский потребовал от США снять ограничения с работы Starshield

    Фото: РИА «Новости»

    Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Белого дома и компании SpaceX снять ограничения с работы Starshield. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

    По подсчетам Зеленского, только за неделю Россия применила тысячи дронов. Многие военные и инфраструктурные объекты на Украине поразили более полутора тысяч авиабомб и ракет.

    «Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит <… > украинская энергетика перед зимой. Есть поручения у команд МИДа, Минобороны, Офиса работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно», — отметил он.

    Ранее источники The Wall Street Journal утверждали, что доступ ВСУ к Starshield ограничил Илон Маск.

    Читайте также

    Лавров анонсировал обсуждение коллективной безопасности на встрече в Абу-Даби

    Пять человек погибли в ЛНР из-за ударов ВСУ

    ВС России поразили два локомотива, электроподстанции и сухогруз

    Лавров анонсировал обсуждение коллективной безопасности на встрече в Абу-Даби

    Пять человек погибли в ЛНР из-за ударов ВСУ

    ВС России поразили два локомотива, электроподстанции и сухогруз