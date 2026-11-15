Зеленский потребовал от США снять ограничения с работы Starshield

Украинский лидер Владимир Зеленский потребовал от Белого дома и компании SpaceX снять ограничения с работы Starshield. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По подсчетам Зеленского, только за неделю Россия применила тысячи дронов. Многие военные и инфраструктурные объекты на Украине поразили более полутора тысяч авиабомб и ракет.

«Рассчитываем, что эти ограничения будут сняты. От этого напрямую зависит <… > украинская энергетика перед зимой. Есть поручения у команд МИДа, Минобороны, Офиса работать с американской стороной и SpaceX максимально тесно», — отметил он.

Ранее источники The Wall Street Journal утверждали, что доступ ВСУ к Starshield ограничил Илон Маск.