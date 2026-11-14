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    ВС России ударили по электроподстанции в Черниговской области

    Фото: РИА «Новости»

    Российские войска ночью атаковали с помощью беспилотников украинские объекты энергетики, портовую и железнодорожную инфраструктуру и морские суда, которые доставляли военные грузы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    ВС России поразили в населенном пункте Прилуки Черниговской области электроподстанцию, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества.

    Под удар попало судно, перевозившее в порт Одесса грузы военного назначения. Также российская армия атаковала два железнодорожных локомотива в районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области.

    Ранее войска установили контроль над селом Котовка в Харьковской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».

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