ВС России ударили по электроподстанции в Черниговской области
Российские войска ночью атаковали с помощью беспилотников украинские объекты энергетики, портовую и железнодорожную инфраструктуру и морские суда, которые доставляли военные грузы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
ВС России поразили в населенном пункте Прилуки Черниговской области электроподстанцию, которая обеспечивала работу предприятий военной промышленности, а также логистических центров, используемых для хранения военного имущества.
Под удар попало судно, перевозившее в порт Одесса грузы военного назначения. Также российская армия атаковала два железнодорожных локомотива в районе железнодорожной станции Матвеевка Запорожской области.
Ранее войска установили контроль над селом Котовка в Харьковской области. Населенный пункт освободили подразделения группировки войск «Север».