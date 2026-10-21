ВС России нанесли удар по логистическому центру в Ровно

Российские военные поразили логистический центр в городе Ровно. Об этом сообщили в Минобороны .

По данным ведомства, удар нанесли днем. Целью стал центр «Эпицентр-К». Его использовали для хранения и распределения грузов для ВСУ.

Также российские силы продолжили атаковать беспилотниками портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные в доставке военных грузов.

«Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт „Черноморск“ грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.

Ранее бойцы ВС России поразили склад для хранения украинских беспилотников в Полтаве. Кроме того, они атаковали электроподстанции и портовой инфраструктуре Украины.

Также российские военные задействовали истребитель-бомбардировщик Су-34 при ударах по пункту управления БПЛА и личному составу ВСУ.