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    ВС России нанесли удар по логистическому центру в Ровно

    Фото: РИА «Новости»

    Российские военные поразили логистический центр в городе Ровно. Об этом сообщили в Минобороны.

    По данным ведомства, удар нанесли днем. Целью стал центр «Эпицентр-К». Его использовали для хранения и распределения грузов для ВСУ.

    Также российские силы продолжили атаковать беспилотниками портовую инфраструктуру Украины и суда, задействованные в доставке военных грузов.

    «Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт „Черноморск“ грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — добавили в ведомстве.

    Ранее бойцы ВС России поразили склад для хранения украинских беспилотников в Полтаве. Кроме того, они атаковали электроподстанции и портовой инфраструктуре Украины.

    Также российские военные задействовали истребитель-бомбардировщик Су-34 при ударах по пункту управления БПЛА и личному составу ВСУ.

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